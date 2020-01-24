В Таиланде сообщили о пятом случае заражения новым коронавирусом

Замминистра отметил, что симптомы болезни у гражданки КНР проявились уже на территории Таиланда, а в момент ее прибытия в страну три дня назад эпидемиологический контроль в аэропорту ее пропустил. По его словам, женщина обратилась в одну из частных больниц с высокой температурой, кашлем и ломотой в теле, после чего врачи больницы, заподозрившие у нее новый тип пневмонии, отправили пациентку в инфекционное отделение государственной больницы Ратчавитхи в Бангкоке, где содержатся больные, которых проверяют на наличие китайского коронавируса.