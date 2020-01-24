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В Таиланде сообщили о пятом случае заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде сообщили о пятом случае заражения новым коронавирусом

15:13 24.01.2020
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CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 24 янв – РИА Новости. Пятый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, распространившимся в Китае, выявлен в Таиланде, заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения страны Сатхит Пхитхутеча.
Замглавы минздрава Таиланда выступил с этим заявлением в выпуске вечерних новостей Третьего национального телеканала страны.
"Пятый пациент, зараженный коронавирусом, это 33-летняя женщина из китайского город Ухань, прибывшая в Таиланд на отдых во вторник вместе со своей семилетней дочерью", - заявил Пхитхутеча.
Замминистра отметил, что симптомы болезни у гражданки КНР проявились уже на территории Таиланда, а в момент ее прибытия в страну три дня назад эпидемиологический контроль в аэропорту ее пропустил. По его словам, женщина обратилась в одну из частных больниц с высокой температурой, кашлем и ломотой в теле, после чего врачи больницы, заподозрившие у нее новый тип пневмонии, отправили пациентку в инфекционное отделение государственной больницы Ратчавитхи в Бангкоке, где содержатся больные, которых проверяют на наличие китайского коронавируса.
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"У женщины диагноз подтвердился. У тех лиц в Таиланде, с которыми она общалась с момента прибытия, а также у ее семилетней дочери, симптомов болезни или иных указывающих на заражение проявлений не обнаружено. Врачи-инфекционисты считают, что пациентка не успела никого заразить на территории Таиланда", - сказал он.
Замглавы минздрава Таиланда также сообщил, что единственная пока среди заболевших гражданка Таиланда, 73-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом во время туристической поездки в Ухань, полностью выздоровела и в пятницу была выписана из больницы. Она стала третьим выздоровевшим в таиландских больницах пациентом: на прошлой неделе были выписаны и отправились на родину двое китайских туристов, ставших первыми заболевшими на территории Таиланда.
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