Австрия планирует до 2030 года перейти на возобновляемую энергию

При этом, по его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совмещение амбициозной защиты климата и окружающей среды с устойчивым экономическим ростом. "Я уверен, что нам это удастся, если мы как ЕС используем наши сильные стороны, а именно: наше открытое общество, наше свободное общество и, прежде всего, нашу свободную и сильную европейскую экономику", - добавил Курц.