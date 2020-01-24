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Австрия планирует до 2030 года перейти на возобновляемую энергию
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РИА Новости

Австрия планирует до 2030 года перейти на возобновляемую энергию

15:12 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакВетрогенераторы. Архивное фото
Ветрогенераторы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Австрия до 2030 года полностью перейдет на возобновляемую энергию, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц.
"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии. Наша цель - до 2030 года стать полностью климатически нейтральной страной, на десять лет быстрее, чем нацелен Евросоюз", - сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом, по его мнению, целью Евросоюза должно быть разумное совмещение амбициозной защиты климата и окружающей среды с устойчивым экономическим ростом. "Я уверен, что нам это удастся, если мы как ЕС используем наши сильные стороны, а именно: наше открытое общество, наше свободное общество и, прежде всего, нашу свободную и сильную европейскую экономику", - добавил Курц.
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