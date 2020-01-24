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Мэр Барселоны попросила объявить часть города зоной катастрофы
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РИА Новости

Мэр Барселоны попросила объявить часть города зоной катастрофы

15:13 24.01.2020
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода мира. Барселона
Города мира. Барселона
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Мэр Барселоны Ада Колау просит испанские власти объявить прибрежную часть города зоной катастрофы, устранение последствий шторма Глория, обрушившегося на этой неделе, она оценила минимум в 12 миллионов евро.
"Произошла большая потеря песка (на пляжах – ред.), которую мы оцениваем в 3 миллиона, падение деревьев в 2 миллиона, ущерб (спортивному) порту Forum в 5 миллионов", - заявила Колау журналистам, добавив, что "ущерб будет больше".
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Она сообщила, что шторм унес с барселонских пляжей около 30% песка. Больше всего пострадал пляж Мар Белья – здесь море унесло 44% песка, а в некоторых местах оголило его полностью. Это самая серьезная ситуация для городских пляжей за последние 30 лет. Колау призвала власти Испании выделить средства и решить проблему до начала туристического сезона.
Во время штормов, продолжавшихся несколько дней, высота волн достигала шести метров. Несмотря на то, что местные власти отменили план чрезвычайной ситуации, мэр просит жителей соблюдать осторожность и не приближаться к морю.
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Власти других прибрежных районов также просят испанские власти объявить их зонами катастрофы.
С конца прошлой недели в результате холодного циклона, сопровождавшегося снегопадами, сильным ветром, высокими волнами, в разных районах страны погибли 13 человек, десятки пострадали. Несколько человек числятся пропавшими без вести, среди них шесть рыбаков, ушедших в море в районе Кадиса (автономное сообществе Андалусия).
Накануне премьер Педро Санчес посетил наиболее пострадавшие районы Каталонии и Балеарских островов и пообещал выделить финансовую помощь. В пятницу правительство обсудит конкретные меры ликвидации последствий стихийного бедствия.
Холодный циклон пришел в Испанию в конце прошлой недели, крайне сложные метеорологические условия сохранялись до четверга, наиболее опасная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии. В пятницу повышенный уровень угрозы – в связи с дождями, штормами и сходами лавин – объявлен в семи провинциях Каталонии и Андалусии.
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