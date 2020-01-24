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Курц выступил за реформу конкурентного права Евросоюза
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РИА Новости

Курц выступил за реформу конкурентного права Евросоюза

15:08 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Австрии Себастьян Курц . Архивное фото
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу выступил за реформу конкурентного права Евросоюза, чтобы дать возможность европейским предприятиям конкурировать с гигантами в Китае и США.
Он подчеркнул, что Евросоюзу необходима реформа конкурентного права. "Нам нужна реформа конкурентного права. Поскольку Европейский союз инновационный, в инновациях стабилен, мы хотели бы их экспортировать. Для этого нужны боеспособные европейские предприятия, конкурентноспособные на глобальном рынке, которые смогут потягаться с гигантами в Китае или США", - сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он также подчеркнул важность сохранения честной и хорошо регулируемой свободной торговли.
"Хорошие, справедливые торговые соглашения, которые определяются высокими стандартами, позитивны. В этой связи я надеюсь, что нам в ближайшее время удастся позитивно завершить переговоры с США, чтобы максимально уменьшить неуверенность в экономике", - добавил австрийский канцлер.
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Себастьян КурцЕвросоюзКитайАвстрияСШАЭкономика
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