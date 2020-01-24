Курц выступил за реформу конкурентного права Евросоюза

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходима реформа конкурентного права. "Нам нужна реформа конкурентного права. Поскольку Европейский союз инновационный, в инновациях стабилен, мы хотели бы их экспортировать. Для этого нужны боеспособные европейские предприятия, конкурентноспособные на глобальном рынке, которые смогут потягаться с гигантами в Китае или США", - сказал Курц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.