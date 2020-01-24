УСТЭК вложит в модернизацию теплосетей Тюмени 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) по инвестпрограмме 2020 года вложит в модернизацию теплосетевого комплекса "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) по инвестпрограмме 2020 года вложит в модернизацию теплосетевого комплекса Тюмени более 1,5 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.

"Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО "УСТЭК", реализуя инвестиционную программу, выполнит в 2020 году реконструкцию и строительство объектов теплосетевого комплекса на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В том числе на капитальные ремонты теплосетей компания запланировала потратить свыше 800 миллионов рублей.

"В этом году предусмотрена реконструкция почти 3 километров тепловых сетей, капитальный ремонт 16 километров теплотрасс и начало строительства тепломагистрали общей протяженностью 3,5 километров, которая будет снабжать тепловой энергией новый район в периметре улиц Закалужская и Червишевский тракт", - отметил гендиректор УСТЭК Марат Царгасов.

Как отмечает компания, также на месте двух устаревших котельных, расположенных в районах ДОК "Красный Октябрь" и по улице Институтская появятся новые блочно-модульные котельные.