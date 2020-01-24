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Теплоснабжение
2020-01-24T15:01+0300
https://ria.ru/20200124/1563828906.html
УСТЭК вложит в модернизацию теплосетей Тюмени 1,5 млрд рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/156105/87/1561058706_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_f36a6bbd1c059986881566b3bb80e42d.jpg
РИА Новости

УСТЭК вложит в модернизацию теплосетей Тюмени 1,5 млрд рублей

15:01 24.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) по инвестпрограмме 2020 года вложит в модернизацию теплосетевого комплекса Тюмени более 1,5 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
"Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО "УСТЭК", реализуя инвестиционную программу, выполнит в 2020 году реконструкцию и строительство объектов теплосетевого комплекса на сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В том числе на капитальные ремонты теплосетей компания запланировала потратить свыше 800 миллионов рублей.
"В этом году предусмотрена реконструкция почти 3 километров тепловых сетей, капитальный ремонт 16 километров теплотрасс и начало строительства тепломагистрали общей протяженностью 3,5 километров, которая будет снабжать тепловой энергией новый район в периметре улиц Закалужская и Червишевский тракт", - отметил гендиректор УСТЭК Марат Царгасов.
Как отмечает компания, также на месте двух устаревших котельных, расположенных в районах ДОК "Красный Октябрь" и по улице Институтская появятся новые блочно-модульные котельные.
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УСТЭК является совместным предприятием "Корпорации СТС" и "Фортума". Компания имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в Тюмени. УСТЭК специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии.
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ТеплоснабжениеТюменьЭкономика
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