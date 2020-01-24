Эксперт оценила вероятность проникновения нового коронавируса в Россию

"Надо помнить, что коронавирусы достаточно опасны, определенная смертность там имеет место быть. Если я не ошибаюсь, у ТОРС была порядка 10% смертность, а у MERS достигала 50%. Важный пункт, на котором еще бы хотелось акцентировать внимание, это то, что у коронавирусов природный резервуар – это часто рукокрылые. Здесь пока до конца неясно, но, похоже, что без летучих мышей не обошлось. Почему еще в тропиках существует дополнительная опасность этих инфекций? Там летучих мышей больше и плотность их выше. И вдобавок в Китае они традиционно употребляются в пищу", - подчеркнула Орлова.