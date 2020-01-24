Эксперт оценила вероятность проникновения нового коронавируса в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости, Ольга Ерачина. Бояться завоза коронавируса из Китая в Россию не следует: вполне возможно, что вирус не проникнет на территорию страны, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Мария Орлова.
"На территории России вирус пока, слава богу, не зарегистрирован. Будет ли зарегистрирован – большой вопрос, потому что две последних аналогичных вспышки – это тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, атипичная пневмония, 2003-2004 годы) - России не коснулись… В общем-то, вполне возможно, что сейчас все обойдется, и вирус не проникнет на территорию нашей страны. Бояться завоза не следует", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, жители России как правило завозят инфекцию после командировок и отдыха. Но разовые случаи угрожают мало, считает Орлова, подчеркивая, что в России система биологической защиты неплохо проработана.
Ученая отметила, что ситуацию осложняет то, что вирус не до конца изучен. Известно, что он распространяется воздушно-капельным путем. По мнению Орловой, очаг заболевания удастся локализовать. К тому же Китай не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией, соответствующие меры отработаны.
"Надо помнить, что коронавирусы достаточно опасны, определенная смертность там имеет место быть. Если я не ошибаюсь, у ТОРС была порядка 10% смертность, а у MERS достигала 50%. Важный пункт, на котором еще бы хотелось акцентировать внимание, это то, что у коронавирусов природный резервуар – это часто рукокрылые. Здесь пока до конца неясно, но, похоже, что без летучих мышей не обошлось. Почему еще в тропиках существует дополнительная опасность этих инфекций? Там летучих мышей больше и плотность их выше. И вдобавок в Китае они традиционно употребляются в пищу", - подчеркнула Орлова.
В то же время она призвала не бояться летучих мышей, живущих в России, так как это другие семейства летучих мышей, их плотность ниже.
Эксперт посоветовала при обнаружении симптомов заболевания сразу обращаться к врачу. По ее словам, болезнь начинается остро, сразу поднимается высокая температура. Для профилактики она рекомендует носить маски, которые нужно часто менять, а также чаще мыть руки и не контактировать с людьми, у которых такие симптомы появляются.
Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане 31 декабря, только 7 января эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
21 января, 13:27Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология