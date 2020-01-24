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Защита обсудит с Иссахар возможность попросить о помиловании
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РИА Новости

Защита обсудит с Иссахар возможность попросить о помиловании

14:56 24.01.2020
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар в ближайшее время обсудит с девушкой возможность попросить президента о помиловании, заявили РИА Новости в пятницу в коллегии адвокатов Pen & Paper, занимающейся делом девушки.
"Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости ее личного обращения к президенту с ходатайством о помиловании. Во всех случаях это будет ее личное решение, о котором мы сообщим", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, об этом же президента попросила и мать девушки, но не сама осужденная.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Наама Иссахар пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, что "тормозит весь процесс".
Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".
Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
23 января, 16:40
Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами
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Обсудить 4
Наама ИссахарРеувен РивлинДмитрий ПесковБиньямин НетаньяхуШереметьево (аэропорт)В мире
Популярные комментарии
Помилование - по закону, будь-то Наама Иссахар или Вася Пупкин!
24 января, 15:30
vv.p.neznamov
3000010
Багаж летел транзитом её просто хотели использовать для обмена на хакера, теперь уже не актуально можно и отпустить, один плюс всем в карму, одним за великодушие , другим за то что своих не бросают
24 января, 16:22
KKKerk Krenston
2900000
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