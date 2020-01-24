Защита обсудит с Иссахар возможность попросить о помиловании

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар в ближайшее время обсудит с девушкой возможность попросить президента о помиловании, заявили РИА Новости в пятницу в коллегии адвокатов Pen & Paper, занимающейся делом девушки.
"Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости ее личного обращения к президенту с ходатайством о помиловании. Во всех случаях это будет ее личное решение, о котором мы сообщим", - говорится в сообщении.
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Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, об этом же президента попросила и мать девушки, но не сама осужденная.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Наама Иссахар пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, что "тормозит весь процесс".
Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".
Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
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