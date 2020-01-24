Защита обсудит с Иссахар возможность попросить о помиловании

"Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости ее личного обращения к президенту с ходатайством о помиловании. Во всех случаях это будет ее личное решение, о котором мы сообщим", - говорится в сообщении.

Иссахар осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у девушки нашли почти 10 граммов гашиша – наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.