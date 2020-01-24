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Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова продлили домашний арест
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РИА Новости

Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова продлили домашний арест

14:54 24.01.2020
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© СК РФБывший глава города Киров Владимир Быков
Бывший глава города Киров Владимир Быков
© СК РФ
Бывший глава города Киров Владимир Быков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, продлили домашний арест на 2 месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по области.
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). Как заявляет следствие, в частности, деньги были получены за заключение договоров с АО "АТП" на поставку топлива и его своевременную оплату, приемку и подписание соответствующих документов независимо от качества топлива, а также за иные действия, которым Быков способствовал в силу должностного положения. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 30 ноября 2019 года он был помещен под домашний арест.
"Первомайский районный суд города Кирова продлил Быкову срок домашнего ареста на 2 месяца", - сообщили в СУСК.
Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
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Следственный комитет РФНижний НовгородВладимир БыковКировская областьРоссияПроисшествия
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