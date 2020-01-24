В пресс-службе главы Чувашии назвали случай с пожарным шуткой

"С офицером, который получал ключи, они знакомы. Глава Чувашии неоднократно бывал в этой пожарной части, пересекались они и на разных спортивных мероприятиях, поскольку оба спортсмены. Все это было на дружеской, оптимистической ноте, и все присутствовавшие на этом мероприятии – офицеры, журналисты, зрители – восприняли это как добрую шутку", - заявили агентству в пресс-службе главы Чувашии.