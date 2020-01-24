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В пресс-службе главы Чувашии назвали случай с пожарным шуткой
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РИА Новости

В пресс-службе главы Чувашии назвали случай с пожарным шуткой

14:52 24.01.2020 (обновлено: 14:57 24.01.2020)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев не хотел никого обидеть своей шуткой с ключами, за которыми подпрыгнул пожарный, заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео того, как глава Чувашии Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии корреспонденту РИА Новости объяснили произошедшее тем, что начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, поэтому то, что прошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку.
"С офицером, который получал ключи, они знакомы. Глава Чувашии неоднократно бывал в этой пожарной части, пересекались они и на разных спортивных мероприятиях, поскольку оба спортсмены. Все это было на дружеской, оптимистической ноте, и все присутствовавшие на этом мероприятии – офицеры, журналисты, зрители – восприняли это как добрую шутку", - заявили агентству в пресс-службе главы Чувашии.
"У нас глава высокий (рост Игнатьева - 190 сантиметров – ред.), получилось, что он поднял руку, а офицер подпрыгнул. Никакого негатива со стороны этого офицера нет - что его кто-то обидел или некорректно себя повел... Все вручение проходило на позитивных эмоциях", - подчеркнул собеседник агентства.
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Нижний НовгородМЧС РФМихаил ИгнатьевЧувашияЧебоксарыБезопасностьОбщество
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