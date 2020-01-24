Число заразившихся новым коронавирусом в Пекине достигло 34 человек

Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Число Число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34, только в период с 14.00 до 17.00 подтвердились пять новых случаев, говорится в сообщении городского комитета по делам здравоохранения.

"По состоянию на 17.00 (12.00 мск) в Пекине зарегистрировано 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Больше всего зараженных находятся в районе Чаоян - пять человек, по четыре человека в районах Сичэн и Хайдянь, три – в Чанпине, по два – в Дасине, Тунчжоу, Фэнтае, по одному случаю в районах, Шуньи, Шицзиншань, еще 10 человек прибыли в столицу из других населенных пунктов.

Власти города ранее ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения в связи с распространением нового типа коронавируса. Правительство в пятницу призвало всех жителей города, кто возвращается из регионов, где ситуация со вспышкой заболевания наиболее тяжелая, оставаться в своих домах 14 дней, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Помимо этого, они предупредили население о намерении наказывать крупными штрафами тех, кто в условиях столь сложной общественной ситуации будет искусственно завышать цены на медикаменты, дезинфицирующие средства и защитные маски.