В Ирландии суд разрешил экстрадицию обвиняемого в гибели 39 мигрантов

"Я пришел к выводу о том, что нет никаких законных препятствий для выдачи (Харрисона Великобритании)", - говорится в вердикте судьи.

Бинчи отметил, что был готов выдать ордер на экстрадицию сразу после заседания в пятницу, однако согласился на просьбу защиты об апелляции. Харрисон останется под стражей до 4 февраля, когда суд вновь вернется к его делу.