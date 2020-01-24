В Ирландии суд разрешил экстрадицию обвиняемого в гибели 39 мигрантов

ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ирландский суд разрешил экстрадировать в Британию обвиняемого в причастности к гибели 39 мигрантов жителя Северной Ирландии 23-летнего Имона Харрисона. Такое решение было принято в пятницу судьей Высокого суда Ирландии Дональдом Бинчи, который рассматривает дело.
Харрисон был задержан по выданному британскими властями европейскому ордеру в Дублине (Республика Ирландия) 1 ноября. Ему были предъявлены обвинения по 41 пункту: в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции. Британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию.
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"Я пришел к выводу о том, что нет никаких законных препятствий для выдачи (Харрисона Великобритании)", - говорится в вердикте судьи.
Бинчи отметил, что был готов выдать ордер на экстрадицию сразу после заседания в пятницу, однако согласился на просьбу защиты об апелляции. Харрисон останется под стражей до 4 февраля, когда суд вновь вернется к его делу.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии, а также житель того же региона Имон Харрисон. Трое задержанных отпущены под залог. Слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.
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