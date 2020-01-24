У прибывшей из Китая в Турцию женщины не обнаружили коронавирус

"Это просто грипп. Результаты анализов китаянки не подтвердили коронавирус, женщина вылетела в Китай спустя 36 часов после обращения. У летевших с ней пассажиров также ничего опасного не нашли. Результаты анализов отправили в ВОЗ, ждем подтверждения", - сказал Коджа журналистам.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.