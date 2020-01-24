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У прибывшей из Китая в Турцию женщины не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У прибывшей из Китая в Турцию женщины не обнаружили коронавирус

14:48 24.01.2020 (обновлено: 14:49 24.01.2020)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Гражданке Китая в Стамбуле, у которой врачи подозревали коронавирус, поставлен диагноз "грипп", заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Это просто грипп. Результаты анализов китаянки не подтвердили коронавирус, женщина вылетела в Китай спустя 36 часов после обращения. У летевших с ней пассажиров также ничего опасного не нашли. Результаты анализов отправили в ВОЗ, ждем подтверждения", - сказал Коджа журналистам.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Вчера, 13:24
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайТурцияСтамбулУханьВ мире
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