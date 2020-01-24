Раввин Борода отметил единодушие России и Израиля в оценке событий ВОВ

"Для нас это важнейшее событие, которое, в общем-то, определило судьбу еврейского народа… То, что победил не Гитлер, а Советский Союз и союзники, это, в общем-то, дало возможность нам жить, и это для нас, по сути, праздник спасения, и мы это помним и чтим. Израиль является абсолютным союзником России во всем, что касается Второй мировой войны, в этом абсолютно одинаковые позиции", - сказал Борода.

По его словам, открытый несколько лет назад в Израиле памятник советским воинам, как и установленный в эти дни в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда "Свеча памяти", это позиция всей страны: "не только руководства Израиля - позиция израильтян, позиция евреев в целом по всему миру и позиция евреев России".

"Поэтому все, что касается Победы, для нас священно", - отметил раввин.

Он сообщил, что в связи с празднованием 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Еврейском музее и центре толерантности в Москве будет открыта выставка. Памятные мероприятия также пройдут во всех еврейских общинах в разных регионах России.