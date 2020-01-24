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Религия и мировоззрение
2020-01-24T16:22+0300
https://ria.ru/20200124/1563828210.html
Раввин Борода отметил единодушие России и Израиля в оценке событий ВОВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_26877f8bb01af11fff9218e8349b086b.jpg
РИА Новости

Раввин Борода отметил единодушие России и Израиля в оценке событий ВОВ

14:47 24.01.2020 (обновлено: 16:22 24.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Израиль является "абсолютным союзником России" в оценке событий Второй мировой войны и победы СССР в борьбе с фашизмом, заявил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.
"Для нас это важнейшее событие, которое, в общем-то, определило судьбу еврейского народа… То, что победил не Гитлер, а Советский Союз и союзники, это, в общем-то, дало возможность нам жить, и это для нас, по сути, праздник спасения, и мы это помним и чтим. Израиль является абсолютным союзником России во всем, что касается Второй мировой войны, в этом абсолютно одинаковые позиции", - сказал Борода.
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По его словам, открытый несколько лет назад в Израиле памятник советским воинам, как и установленный в эти дни в Иерусалиме памятник героям блокады Ленинграда "Свеча памяти", это позиция всей страны: "не только руководства Израиля - позиция израильтян, позиция евреев в целом по всему миру и позиция евреев России".
"Поэтому все, что касается Победы, для нас священно", - отметил раввин.
Он сообщил, что в связи с празднованием 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Еврейском музее и центре толерантности в Москве будет открыта выставка. Памятные мероприятия также пройдут во всех еврейских общинах в разных регионах России.
В самом Израиле, заметил Борода, "и "Бессмертный полк" проходит каждый год, и 9 мая отмечают, по сути, так же, как и в России".
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Религия и мировоззрениерелигияФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаРоссияИзраильОбщество
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