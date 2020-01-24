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В Кузбассе частично обрушилась кровля предприятия
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РИА Новости

В Кузбассе частично обрушилась кровля предприятия

14:46 24.01.2020 (обновлено: 18:10 24.01.2020)
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КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Частичное обрушение кровли произошло на предприятии в городе Прокопьевске Кемеровской области, 42 человека эвакуировались, один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"Частичное обрушение кровли произошло в цехе предприятия в Прокопьевке. Все, кто находились в цехе, эвакуировались, их 42 человека, один человек получил травмы. На место прибыли подразделения МЧС России", – сообщили в пресс-службе.
Источник в оперативных службах уточнил РИА Новости, что обрушение произошло на предприятии "Новотранс", расположенном на улице Рождественская, 2.
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МЧС РФПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
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