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Культура
2020-01-24T21:42+0300
https://ria.ru/20200124/1563828062.html
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
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РИА Новости

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

21:42 24.01.2020
24008
© Depositphotos / VadimVaseninТрадиционных китайских талисман Инь и Ян
Традиционных китайских талисман Инь и Ян
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.

Крыса

© Depositphotos / natalya.stepowayБелая крыса
Белая крыса
© Depositphotos / natalya.stepoway
Белая крыса
Так, по его мнению, Крыс ждет прогресс на работе, повышение должности и зарплаты. Плюс, начальство и коллеги будут помогать советами и рекомендациями.

"Год будет наполнен захватывающими событиями с точки зрения материальных возможностей. Особое внимание обратите на апрель и сентябрь, так как в эти месяцы особенно важно обзавестись новыми знакомствами", — советует астролог.

Бык

© AFP 2019 / Adek BerryУчастник традиционных гонок на быках Pacu Jawi на Суматре, Индонезия
Участник традиционных гонок на быках Pacu Jawi на Суматре, Индонезия
© AFP 2019 / Adek Berry
Участник традиционных гонок на быках Pacu Jawi на Суматре, Индонезия
Тем, кто родился в год Быка, Николас Оджула рекомендует изучать и развивать новые навыки, так как это поможет в карьерном росте. Он обращает внимание на июнь и октябрь — эти месяцы будут наиболее благоприятными в данном вопросе.

"Хочу предостеречь, не уделяйте слишком много внимания работе в ущерб вашей социальной жизни. Проводите время с семьей и друзьями. Не забывайте про веселье и общение. В 2020 году с деньгами у вас и так все будет хорошо", — уверен эксперт.

Тигр

© РИА Новости / Маргарита ВовкБелые тигра братьев Запашных
Белые тигра братьев Запашных
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Белые тигра братьев Запашных
Рожденные в год Тигра будут стараться брать на себя слишком много ответственности и дел. А Николас Оджула советует им быть реалистами.

"Смотрите объективно на вещи, иначе вас ждут разочарования и нереализованные цели", — предостерегает он.

Кролик

© Depositphotos / khorzhevskaМолодожены
Молодожены
© Depositphotos / khorzhevska
Молодожены
В 2020 году Кролик встретит новых друзей и даже любовь. Астролог говорит, что людей, рожденных в этот год, ждет много веселых вечеринок и интересных знакомств.

"Случайная встреча может привести к тому, что в этом году вы встретите родственную душу, которая будет любовью всей вашей жизни. Поэтому держите свое сердце открытым", — советует Оджула.

Дракон

© Depositphotos / interphotoДракон - символ столицы Словении Любляны
Дракон - символ столицы Словении Любляны
© Depositphotos / interphoto
Дракон - символ столицы Словении Любляны
По мнению астролога, этот год будет успешным для Драконов, если они будут принимать взвешенные и практичные решения, а также станут более уверенными в себе.
"Используйте свою индивидуальность и коммуникативные навыки, чтобы привлечь людей, которые помогут реализовать все ваши цели. Продвигайте себя в каждом разговоре — тогда вы встанете на правильный путь", — прогнозирует Николас.

Змея

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГадюка в серпентарии
Гадюка в серпентарии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гадюка в серпентарии
Здоровье, фитнес и саморазвитие будут доминировать в 2020 году у Змей. Они должны поменять привычный режим, чтобы лучше выглядеть и спокойно справляться со стрессовыми ситуациями.

"Прежде, чем что-то сделать, дважды подумайте. Например, копите на крупные покупки, а еще учитесь экономить", — рекомендует астролог.

Лошадь

© Фото : Кирилл СыропятовСарнпауль. Югра
Сарнпауль. Югра
© Фото : Кирилл Сыропятов
Сарнпауль. Югра
Николас Оджула предупреждает, что год может быть трудным для Лошадей из-за семейных конфликтов и проблем на работе.

"Старайтесь терпеливо решать проблемы, а не избегать их. Будьте готовы ко всему. Тогда неудач не будет. Планирование — ключ к успеху для вас. Не избегайте друзей и новых знакомств. Принимайте приглашения на вечеринки и другие события. Старайтесь быть откровенными с близкими вам людьми", — рекомендует астролог.

Коза

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиДевочка с козой на праздновании в честь Дней оренбургского пухового платка
Девочка с козой на праздновании в честь Дней оренбургского пухового платка
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Девочка с козой на праздновании в честь Дней оренбургского пухового платка
Личные и профессиональные успехи ждут рожденных в год Козы. Они наконец-то будут награждены за усилия, которые прикладывали в прошлом.
"Есть большая вероятность, что вы встретите своего идеального партнера, причем в очень неожиданной ситуации. Поэтому даже если вас куда-то приглашают в последнюю минуту, соглашайтесь", — призывает Николас.

Обезьяна

CC0 / Devanath / Обезьяна
Обезьяна
CC0 / Devanath /
Обезьяна
Обезьян заметят и оценят коллеги и начальство. Поэтому приготовьтесь к тому, что окажетесь в центре внимания и откроете для себя новые ощущения, связанные с достижениями и успехом.
"Будьте активны во всем, что вы делаете. Возможно, даже стоит начать вести дневник, чтобы записывать в него идеи и полученные знания. Не забывайте быть искренними, особенно с собой, чтобы избежать злобы и обиды, а также вовремя заметить проблемы", — говорит астролог.

Петух

© AP Photo / Hau DinhПетух Феникс на птицеферме в Ханое, Вьетнам
Петух Феникс на птицеферме в Ханое, Вьетнам
© AP Photo / Hau Dinh
Петух Феникс на птицеферме в Ханое, Вьетнам
У Петухов год может выдаться очень продуктивным. Но только в том случае, если они с самого начала составят четкий план.

"Если вдруг решите поменять место работы, то это будет не просто. Поэтому пока занимайтесь тем, что знаете лучше всего, если до конца не уверены в силах. Тщательно рассчитывайте бюджет и избегайте чрезмерных трат. В этом году вас ждут встречи и знакомства с интересными людьми, но время, проведенное дома, принесет вам больше счастья, чем шумные вечеринки", — подчеркивает Николас Оджула.

Собака

© REUTERS / Russell CheyneСобаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии
Собаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии
© REUTERS / Russell Cheyne
Собаки породы хаски перед стартом ежегодной гонки на упряжках Aviemore Sled Dog Rally в Шотландии
Внезапные перемены и неожиданные возможности, вроде предложения о работе или спонтанной поездке, ждут Собак.
"Не стройте долгосрочные планы. Живите тем, что есть сейчас. С финансами все будет в порядке — не исключено, что у вас получится приобрести новый дом или автомобиль. Романтические отношения выйдут на новый уровень, а у некоторых закончатся помолвкой", — уверяет астролог.

Свинья

© AP Photo / Kerstin JoenssonПоросята кун-кун в провинции Зальцбург
Поросята кун-кун в провинции Зальцбург
© AP Photo / Kerstin Joensson
Поросята кун-кун в провинции Зальцбург
У Свиней начинается трудный этап. Старайтесь хвататься за любую возможность, чтобы добиться успеха на работе. Оставьте "токсичных" друзей и разорвите отношения, если они вас только огорчают. Год лучше всего начать с чистого листа.

"Если вы готовы принять перемены, то все сложится очень хорошо. Обратите внимание на денежные вопросы и правовые. Главное, не бойтесь проблем и действуйте. Будьте избирательны с теми, с кем общаетесь, и постарайтесь создать баланс в отношениях и дружбе", — уточняет астролог.

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