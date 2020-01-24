Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Крыса
"Год будет наполнен захватывающими событиями с точки зрения материальных возможностей. Особое внимание обратите на апрель и сентябрь, так как в эти месяцы особенно важно обзавестись новыми знакомствами", — советует астролог.
Бык
"Хочу предостеречь, не уделяйте слишком много внимания работе в ущерб вашей социальной жизни. Проводите время с семьей и друзьями. Не забывайте про веселье и общение. В 2020 году с деньгами у вас и так все будет хорошо", — уверен эксперт.
Тигр
"Смотрите объективно на вещи, иначе вас ждут разочарования и нереализованные цели", — предостерегает он.
Кролик
"Случайная встреча может привести к тому, что в этом году вы встретите родственную душу, которая будет любовью всей вашей жизни. Поэтому держите свое сердце открытым", — советует Оджула.
Дракон
Змея
"Прежде, чем что-то сделать, дважды подумайте. Например, копите на крупные покупки, а еще учитесь экономить", — рекомендует астролог.
Лошадь
"Старайтесь терпеливо решать проблемы, а не избегать их. Будьте готовы ко всему. Тогда неудач не будет. Планирование — ключ к успеху для вас. Не избегайте друзей и новых знакомств. Принимайте приглашения на вечеринки и другие события. Старайтесь быть откровенными с близкими вам людьми", — рекомендует астролог.
Коза
Обезьяна
Петух
"Если вдруг решите поменять место работы, то это будет не просто. Поэтому пока занимайтесь тем, что знаете лучше всего, если до конца не уверены в силах. Тщательно рассчитывайте бюджет и избегайте чрезмерных трат. В этом году вас ждут встречи и знакомства с интересными людьми, но время, проведенное дома, принесет вам больше счастья, чем шумные вечеринки", — подчеркивает Николас Оджула.
Собака
Свинья
"Если вы готовы принять перемены, то все сложится очень хорошо. Обратите внимание на денежные вопросы и правовые. Главное, не бойтесь проблем и действуйте. Будьте избирательны с теми, с кем общаетесь, и постарайтесь создать баланс в отношениях и дружбе", — уточняет астролог.