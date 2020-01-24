В ФЕОР положительно оценивают возможное помилование Иссахар

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода положительно оценивает информацию о возможном помиловании Наамы Иссахар – израильтянки, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Накануне президент России Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар – матерью Наамы. Во время встречи женщина попросила российского лидера о помиловании дочери. В ответ президент сказал, что "все будет хорошо".
"Я положительно оцениваю сказанное президентом. Это акт гуманизма. Президент проявлял много актов гуманизма. Это один из его подходов", - сказал РИА Новости Борода после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, любое государство должно относиться к гражданам с милосердием и пониманием ценности жизни и свободы. "Каждый может оступиться. 7,5 лет тюрьмы – это перечеркнет ее молодость. Я за то, чтобы меньше наказывать молодых людей, а больше воспитывать, давать поблажки. Я за то, чтобы смотреть на каждое подобное событие так, чтобы дать человеку возможность выправиться и не испортить ему жизнь, потому что конечная цель исправительной и правоохранительной систем – работать на благо общества", - отметил представитель ФЕОР.
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Во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Борода предложил дождаться реакции президента на прошение о помиловании. "Давайте посмотрим: как минимум, должно быть прошение о помиловании, и, наверное, президент отреагирует", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной связи помилования и передачи Русской православной церкви Александровского подворья в Иерусалиме, Борода подчеркнул, что они не имеют друг к другу никакого отношения. "Передача подворья - это многолетняя работа, которая привела к этому результату. Я уверен, это не связано напрямую с судьбой израильтянки, которая попала в неприятную историю. Я бы не связывал эти события. Президент имеет все полномочия проявить гуманизм к гражданам и помиловать", - сказал Борода, отметив, что передача подворья - хороший дружественный акт со стороны Израиля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России с просьбой о помиловании, что "тормозит весь процесс".
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В середине декабря 2019 года Московский областной суд подтвердил законность приговора Наамы Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
"Федерация еврейских общин России" — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году, сказано на сайте ФЕОР. Цель организации – "создать условия для полноценной религиозной и национально-культурной жизни граждан России, исповедующих иудаизм и идентифицирующих себя с еврейским народом". Для этого ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры, следует из информации с сайта ФЕОР.
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