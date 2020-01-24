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Религия и мировоззрение
2020-01-24T19:23+0300
https://ria.ru/20200124/1563827857.html
В ФЕОР положительно оценивают возможное помилование Иссахар
https://cdn24.img.ria.ru/images/155969/05/1559690521_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_7e9dc2b2e993a1e1d6ecc27233432c0a.jpg
РИА Новости

В ФЕОР положительно оценивают возможное помилование Иссахар

14:40 24.01.2020 (обновлено: 19:23 24.01.2020)
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода положительно оценивает информацию о возможном помиловании Наамы Иссахар – израильтянки, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Накануне президент России Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар – матерью Наамы. Во время встречи женщина попросила российского лидера о помиловании дочери. В ответ президент сказал, что "все будет хорошо".

"Я положительно оцениваю сказанное президентом. Это акт гуманизма. Президент проявлял много актов гуманизма. Это один из его подходов", - сказал РИА Новости Борода после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, любое государство должно относиться к гражданам с милосердием и пониманием ценности жизни и свободы. "Каждый может оступиться. 7,5 лет тюрьмы – это перечеркнет ее молодость. Я за то, чтобы меньше наказывать молодых людей, а больше воспитывать, давать поблажки. Я за то, чтобы смотреть на каждое подобное событие так, чтобы дать человеку возможность выправиться и не испортить ему жизнь, потому что конечная цель исправительной и правоохранительной систем – работать на благо общества", - отметил представитель ФЕОР.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
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Путин пообещал, что позицию Нетаньяху по делу Иссахар учтут
Во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Борода предложил дождаться реакции президента на прошение о помиловании. "Давайте посмотрим: как минимум, должно быть прошение о помиловании, и, наверное, президент отреагирует", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной связи помилования и передачи Русской православной церкви Александровского подворья в Иерусалиме, Борода подчеркнул, что они не имеют друг к другу никакого отношения. "Передача подворья - это многолетняя работа, которая привела к этому результату. Я уверен, это не связано напрямую с судьбой израильтянки, которая попала в неприятную историю. Я бы не связывал эти события. Президент имеет все полномочия проявить гуманизм к гражданам и помиловать", - сказал Борода, отметив, что передача подворья - хороший дружественный акт со стороны Израиля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России с просьбой о помиловании, что "тормозит весь процесс".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
23 января, 15:16
Мать Иссахар лично попросила Путина вернуть ее дочь домой
В середине декабря 2019 года Московский областной суд подтвердил законность приговора Наамы Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
"Федерация еврейских общин России" — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году, сказано на сайте ФЕОР. Цель организации – "создать условия для полноценной религиозной и национально-культурной жизни граждан России, исповедующих иудаизм и идентифицирующих себя с еврейским народом". Для этого ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры, следует из информации с сайта ФЕОР.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
23 января, 16:40
Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами
128000514
Обсудить 2
Религия и мировоззрениерелигияНаама ИссахарФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМосковский областной судДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваИерусалимТель-АвивШереметьево (аэропорт)Общество
Популярные комментарии
Хоть она не парень, но судя по сообщениям Москальковой, она держится намного лучше большинства парней. Да и судя по сообщениям Пескова, она некуда не торопится. Сидит и не жалуется.
24 января, 14:55
Светлана ST
1400000
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