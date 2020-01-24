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В Крыму пьяный мужчина с оружием для страйкбола пытался ограбить банк
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РИА Новости

В Крыму пьяный мужчина с оружием для страйкбола пытался ограбить банк

14:38 24.01.2020 (обновлено: 14:40 24.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Мужчина с автоматом для страйкбола пытался ограбить отделение банка в Алуште, злоумышленник задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.
"В помещение одного из финансовых учреждений города вошел неизвестный мужчина с предметом, похожим на автомат. При этом поведение вошедшего указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Гражданин заявил присутствующим в отделении работникам и посетителям, что это ограбление", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
15 января, 21:25
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После неудавшейся попытки ограбления злоумышленник, которым оказался 35-летний гражданин одного из соседних государств, бросив на пол свое оружие, попытался покинуть помещение банка, но был задержан сотрудниками полиции при выходе. Изъятый предмет оказался пневматическим оружием для командной игры в страйкбол.
В отношении мужчины составлен админпротокол за неповиновение сотрудникам полиции, а также предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка с применением предметов, используемых в качестве оружия. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
"Злоумышленник в содеянном признался… Гражданин арестован и находится под стражей", - подчеркнули в ведомстве.
Дэвид Оливер
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