В Крыму пьяный мужчина с оружием для страйкбола пытался ограбить банк

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Мужчина с автоматом для страйкбола пытался ограбить отделение банка в Мужчина с автоматом для страйкбола пытался ограбить отделение банка в Алуште , злоумышленник задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по республике Крым

"В помещение одного из финансовых учреждений города вошел неизвестный мужчина с предметом, похожим на автомат. При этом поведение вошедшего указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Гражданин заявил присутствующим в отделении работникам и посетителям, что это ограбление", - говорится в сообщении.

После неудавшейся попытки ограбления злоумышленник, которым оказался 35-летний гражданин одного из соседних государств, бросив на пол свое оружие, попытался покинуть помещение банка, но был задержан сотрудниками полиции при выходе. Изъятый предмет оказался пневматическим оружием для командной игры в страйкбол.

В отношении мужчины составлен админпротокол за неповиновение сотрудникам полиции, а также предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка с применением предметов, используемых в качестве оружия. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.