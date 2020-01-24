Источник прокомментировал ситуацию с дипломатами из РФ в Болгарии

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.
"Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса", - сказал он РИА Новости, комментируя ситуацию.
"Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо", - отметил источник в Москве.