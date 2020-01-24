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2020-01-24T14:56+0300
https://ria.ru/20200124/1563827694.html
Источник прокомментировал ситуацию с дипломатами из РФ в Болгарии
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РИА Новости

Источник прокомментировал ситуацию с дипломатами из РФ в Болгарии

14:38 24.01.2020 (обновлено: 14:56 24.01.2020)
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Источник в Москве назвал перфомансом ситуацию вокруг российских дипломатов в Болгарии.
Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.

"Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса", - сказал он РИА Новости, комментируя ситуацию.

"Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо", - отметил источник в Москве.
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
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