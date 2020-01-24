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Глава "ФосАгро" прогнозирует увеличение спроса на удобрения в России
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РИА Новости

Глава "ФосАгро" прогнозирует увеличение спроса на удобрения в России

14:36 24.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании Фосагро
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
ДАВОС (Швейцария), 24 янв - РИА Новости. Спрос на удобрения в России в 2019 году увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, а в текущем году он может повыситься на 5-10% в годовом выражении, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
"В прошлом году Россия с точки зрения спроса на удобрения взяла на 14% больше. Это колоссальная цифра. В этом году мы ожидаем порядка плюс 5-10% к прошлому году", - сказал Гурьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, сильный и устойчивый спрос на удобрения в России способствует развитию, с одной стороны - отечественного сельского хозяйства, с другой - инфраструктуры, направленной, в том числе, на доставку удобрений фермерам.
По данным Росстата, производство химических веществ и химических продуктов в России в 2019 году увеличилось на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Выпуск минеральных и химических удобрений по итогам прошлого года составил 23,6 миллиона тонн, что выше показателя 2018 года на 3,2%.
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании Фосагро
Вчера, 14:32
Глава "ФосАгро" назвал регионы, где есть спрос на удобрения из России
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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