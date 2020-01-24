Глава "ФосАгро" прогнозирует увеличение спроса на удобрения в России

ДАВОС (Швейцария), 24 янв - РИА Новости. Спрос на удобрения в России в 2019 году увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, а в текущем году он может повыситься на 5-10% в годовом выражении, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

"В прошлом году Россия с точки зрения спроса на удобрения взяла на 14% больше. Это колоссальная цифра. В этом году мы ожидаем порядка плюс 5-10% к прошлому году", - сказал Гурьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, сильный и устойчивый спрос на удобрения в России способствует развитию, с одной стороны - отечественного сельского хозяйства, с другой - инфраструктуры, направленной, в том числе, на доставку удобрений фермерам.