Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T14:41+0300
https://ria.ru/20200124/1563827577.html
Серийное производство робота-сапера "Скорпион" начнется в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/77/1563827763_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6860db3e2b09ba4c803a5ac7aca391ef.jpg
РИА Новости

Серийное производство робота-сапера "Скорпион" начнется в 2020 году

14:36 24.01.2020 (обновлено: 14:41 24.01.2020)
364
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМалогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования "Скорпион"
Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования Скорпион
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования "Скорпион"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серийный выпуск компактного робота для разведки и разминирования "Скорпион" начнется в России в этом году, заявили РИА Новости в пятницу в компании-разработчике АО "СЕТ-1".
Летом 2019 года Минобороны сообщало, что опытный образец "Скорпиона", представляющего собой четырехколесную платформу массой до 20 килограммов, проходит испытания в инженерных войсках России, он является развитием другого робототехнического комплекса легкого класса - "Скарабея", прошедшего испытания в Сирии.
"Разработка нового дистанционно-управляемого робототехнического устройства для разведки и разминирования "Скорпион" находится на финальной стадии, в этом году приступаем к его серийному выпуску", - заявили в компании, добавив, что уже получен заказ на несколько "Скорпионов".
Автомобиль Инженерно-саперного отдела ГУ МВД по Москве
8 декабря 2019, 12:24
Саперы вывезли со стройки в Москве семь боеприпасов времен войны
Как отмечает производитель, новая масштабируемая платформа совместима с различными типами навесного оборудования. В компании уточняют, что современные сменные аккумуляторы обеспечивают высокую автономность (от 4 до 10 часов), позволяют работать в условиях пониженных температур до минус 30 градусов.
В основе системы управления используется единый цифровой радиоканал управления и передачи данных собственной разработки. Радиоканал имеет алгоритм, обеспечивающий простоту привязки пульта управления к роботу и исключающий перехват управления. Также отмечается, что "Скорпион" имеет дополнительное проводное управление для работы в условиях радиомолчания или подавления радиосигнала.
Российская компания "СЕТ-1" является разработчиком и производителем робототехнического оборудования, его робототехнические устройства "Скарабей" и "Сфера" поставляются в различные силовые ведомства.
Сапер
18 декабря 2019, 11:26
Саперы МЧС обезвредили в 2019 году 60 тысяч боеприпасов времен войны
1500000
Обсудить 2
МоскваСирияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Вид на город София, Болгария
Источник прокомментировал ситуацию с дипломатами из РФ в Болгарии
Логотип ОАО Рособоронэкспорт
Санкционным компаниям разрешили не размещать бухотчеты в общем доступе
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА)
Документы ЦРУ о Бандере могут заставить Киев задуматься, считают в ГД
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Молоток судьи
В Ирландии суд разрешил экстрадицию обвиняемого в гибели 39 мигрантов
Кадры обнаружения схрона со взрывчаткой в Крыму
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Население России сокращается второй год подряд
Города мира. Барселона
Мэр Барселоны попросила объявить часть города зоной катастрофы
Глава Чувашии и начальник пожарной части
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц выступил за реформу конкурентного права Евросоюза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
01:50В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
Лента новостейМолния