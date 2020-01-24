Серийное производство робота-сапера "Скорпион" начнется в 2020 году

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серийный выпуск компактного робота для разведки и разминирования "Скорпион" начнется в Серийный выпуск компактного робота для разведки и разминирования "Скорпион" начнется в России в этом году, заявили РИА Новости в пятницу в компании-разработчике АО "СЕТ-1".

Летом 2019 года Минобороны сообщало, что опытный образец "Скорпиона", представляющего собой четырехколесную платформу массой до 20 килограммов, проходит испытания в инженерных войсках России, он является развитием другого робототехнического комплекса легкого класса - "Скарабея", прошедшего испытания в Сирии.

"Разработка нового дистанционно-управляемого робототехнического устройства для разведки и разминирования "Скорпион" находится на финальной стадии, в этом году приступаем к его серийному выпуску", - заявили в компании, добавив, что уже получен заказ на несколько "Скорпионов".

Как отмечает производитель, новая масштабируемая платформа совместима с различными типами навесного оборудования. В компании уточняют, что современные сменные аккумуляторы обеспечивают высокую автономность (от 4 до 10 часов), позволяют работать в условиях пониженных температур до минус 30 градусов.

В основе системы управления используется единый цифровой радиоканал управления и передачи данных собственной разработки. Радиоканал имеет алгоритм, обеспечивающий простоту привязки пульта управления к роботу и исключающий перехват управления. Также отмечается, что "Скорпион" имеет дополнительное проводное управление для работы в условиях радиомолчания или подавления радиосигнала.