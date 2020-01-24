Глава "ФосАгро" назвал регионы, где есть спрос на удобрения из России

"Есть Латинская Америка - Бразилия, Колумбия, Аргентина, да и много других стран, где будет взрывной рост. Бразилия - это просто колоссальный рынок для нас. Второй или третий с точки зрения роста", - сказал Гурьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Другим перспективным рынком для российских производителей, по его словам, является Турция. "И вся Азия, вся Африка. Мы сегодня должны научить фермеров в Африке, чтобы они знали, что делать с удобрениями. Чтобы дойти до их полей - это колоссальные затраты, строительство инфраструктуры: портов, железные дороги. Африка будет колоссальным рынком с точки зрения сельского хозяйства", - указал собеседник агентства.