Глава "ФосАгро" назвал регионы, где есть спрос на удобрения из России

ДАВОС (Швейцария), 24 янв - РИА Новости. Спрос на удобрения российских производителей наблюдается в странах Латинской Америки, Азии и Африки, сообщил РИА Новости президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
"Есть Латинская Америка - Бразилия, Колумбия, Аргентина, да и много других стран, где будет взрывной рост. Бразилия - это просто колоссальный рынок для нас. Второй или третий с точки зрения роста", - сказал Гурьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Другим перспективным рынком для российских производителей, по его словам, является Турция. "И вся Азия, вся Африка. Мы сегодня должны научить фермеров в Африке, чтобы они знали, что делать с удобрениями. Чтобы дойти до их полей - это колоссальные затраты, строительство инфраструктуры: портов, железные дороги. Африка будет колоссальным рынком с точки зрения сельского хозяйства", - указал собеседник агентства.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продукции химической промышленности и каучука из России в денежном выражении в 2018 году увеличился на 14,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 27,416 миллиарда долларов. По данным Росстата, экспорт такой продукции из РФ в январе-октябре 2019 года повысился на 0,2% в годовом выражении - до 22,195 миллиарда долларов.
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