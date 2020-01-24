На Ставрополье осудили косметолога-самоучку, изуродовавшую клиентку

"Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года Ирина Лобач, не имея специальных познаний в области медицины и косметологии, осуществляла у себя на дому косметологические услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Так, осужденная медицинским шприцем сделала инъекцию экзогенного вещества 30-летней женщине, после чего у потерпевшей произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.