На Ставрополье осудили косметолога-самоучку, изуродовавшую клиентку

ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к четырем годам колонии косметолога-самоучку, пациентка которой после инъекций перенесла гнойное воспаление, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
На одной из фотографий, размещенных следствием в Instagram, видно, что шприцы и ампулы с препаратами хранились в холодильнике в одном отделении вместе с колбасой и луком.
"Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года Ирина Лобач, не имея специальных познаний в области медицины и косметологии, осуществляла у себя на дому косметологические услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Так, осужденная медицинским шприцем сделала инъекцию экзогенного вещества 30-летней женщине, после чего у потерпевшей произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
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Дело расследовалось по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Приговором суда Лобач назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста со штрафом в размере 150 тысяч рублей и компенсацией вреда в размере 450 тысяч рублей", - добавили в СК.
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