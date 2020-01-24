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2020-01-24T23:08+0300
https://ria.ru/20200124/1563827064.html
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

14:25 24.01.2020 (обновлено: 23:08 24.01.2020)
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© AFP 2019 / Viktor DrachevМозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
© AFP 2019 / Viktor Drachev
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят — сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
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Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью
По его словам, сейчас белорусские власти тестируют альтернативные маршруты, чтобы оценить, что получится и каковы будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти.
"Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", — сказал президент.
При этом он подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но собирается таким образом диверсифицировать поставки.
"То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть", — заключил белорусский лидер.
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
22 января, 15:57Сказано в эфире
Возьмите калькулятор. Эксперты оценили планы Минска по закупкам нефтиБаку и Минск обсуждают использование нефтепровода Одесса-Броды в качестве варианта поставок нефти в Белоруссию. В эфире радио Sputnik эксперты оценили альтернативные российским поставки, отметив, что экономический эффект от них можно предвидеть уже сейчас.

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.
На этом фоне Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, он говорил, что Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". По словам вице-премьера Дмитрия Крутого, рассматриваются также варианты поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
16 января, 08:30
Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
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Цены на нефтьАлександр ЛукашенкоСаудовская АравияБелоруссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Раз качество лучше берите там, из-за разницы в цене белорусские товары перестанут быть конкурентными
24 января, 14:30
НЕНиколай Ефимов
3841300112
Украина уже ушла)))))
24 января, 14:39
APAlex Petroff
236790218
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