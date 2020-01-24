Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

"Блестящие у меня с ними отношения. Говорят — сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

По его словам, сейчас белорусские власти тестируют альтернативные маршруты, чтобы оценить, что получится и каковы будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти.

"Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от российской нефти, но собирается таким образом диверсифицировать поставки.

"То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть", — заключил белорусский лидер.

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Как рассказывал источник РИА Новости, стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену, притом что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других как минимум на 1,6 миллиарда долларов при годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Из-за отсутствия контрактов Россия с 1 января прекратила поставлять нефть на оба белорусских НПЗ, а Минск приостановил экспорт нефтепродуктов. Через несколько дней поставки частично возобновились, но договоренности стороны так и не достигли.