В самарском аэропорту проверяют всех пассажиров зарубежных рейсов

САМАРА, 24 янв - РИА Новости. Пассажиров всех зарубежных рейсов проверяют в самарском аэропорту "Курумоч" в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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"С целью выявления заболевших лиц санитарно-карантинный контроль в воздушном грузопассажирском пункте пропуска через государственную границу РФ "Самара (Курумоч)" проводится не только в отношении пассажиров рейсов, прибывающих из Китайской народной республики (КНР), но и всех зарубежных рейсов", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
В управлении уточнили, что по состоянию на 24 января пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено.