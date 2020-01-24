В самарском аэропорту проверяют всех пассажиров зарубежных рейсов

САМАРА, 24 янв - РИА Новости. Пассажиров всех зарубежных рейсов проверяют в самарском Пассажиров всех зарубежных рейсов проверяют в самарском аэропорту "Курумоч" в связи со вспышкой коронавируса в Китае , сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

"С целью выявления заболевших лиц санитарно-карантинный контроль в воздушном грузопассажирском пункте пропуска через государственную границу РФ "Самара (Курумоч)" проводится не только в отношении пассажиров рейсов, прибывающих из Китайской народной республики (КНР), но и всех зарубежных рейсов", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.