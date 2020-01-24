СК завел дело после смерти нижегородца с болезнью Фабри

Как сообщила РИА Новости директор центра помощи "Геном" Елена Хвостикова, которая помогает семье на протяжении трех лет, в середине января один из членов семьи – 52-летний Михаил Воронцов с патологией Фабри – скончался от инфаркта, поскольку "его сердце было слишком измучено болезнью". После публикаций в СМИ минздрав Нижегородской области начал служебную проверку, а в районную больницу во вторник доставили препараты для пациентов с патологией Фабри и начали их лечение.