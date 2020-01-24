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СК завел дело после смерти нижегородца с болезнью Фабри
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РИА Новости

СК завел дело после смерти нижегородца с болезнью Фабри

14:21 24.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности врачей, не назначавших лекарства пациентам с редкой генетической болезнью Фабри, возбуждено в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее ряд СМИ написали, что в Сосновском районе Нижегородской области живет семья, несколько человек в которой страдают от болезни Фабри - редкого генетического заболевания, одним из самых частых симптомов которого являются сильные боли, нарушение работы почек, сердца и нервной системы. По данным СМИ, больные не могут добиться необходимых им дорогостоящих лекарств, так как в местной больнице не верят редкому диагнозу, поставленному специалистами федеральных медицинских центров.
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Как сообщила РИА Новости директор центра помощи "Геном" Елена Хвостикова, которая помогает семье на протяжении трех лет, в середине января один из членов семьи – 52-летний Михаил Воронцов с патологией Фабри – скончался от инфаркта, поскольку "его сердце было слишком измучено болезнью". После публикаций в СМИ минздрав Нижегородской области начал служебную проверку, а в районную больницу во вторник доставили препараты для пациентов с патологией Фабри и начали их лечение.
"По результатам проведения доследственной проверки по факту халатности врачей при назначении лекарственных препаратов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, с 2017 года по январь 2020 года должностные лица Сосновской центральной районной больницы не назначали рекомендованные по жизненным показаниям лекарственные препараты нескольким жителям района, у которых диагностировано редкое генетическое заболевание", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В ведомстве агентству уточнили, что речь идет именно о пациентах с болезнью Фабри.
В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям тех, кто допустил существенное нарушение законных прав граждан на качественную медпомощь.
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Следственный комитет РФНижний НовгородСосновский районРоссияПроисшествия
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