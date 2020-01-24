В Госдуме назвали дату визита Володина в Иран

"Двадцать седьмого января состоится рабочий визит Вячеслава Володина в Исламскую Республику Иран, в рамках которого он проведет второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана, а также встретится со спикером парламента Али Ардаширом Лариджани", - говорится в сообщении.