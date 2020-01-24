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В Госдуме назвали дату визита Володина в Иран
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РИА Новости

В Госдуме назвали дату визита Володина в Иран

14:18 24.01.2020 (обновлено: 14:31 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 27 января посетит Иран, где проведет заседание межпарламентской комиссии России и ИРИ, а также встретится с иранским коллегой Али Лариджани, сообщает пресс-служба ГД.
"Двадцать седьмого января состоится рабочий визит Вячеслава Володина в Исламскую Республику Иран, в рамках которого он проведет второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана, а также встретится со спикером парламента Али Ардаширом Лариджани", - говорится в сообщении.
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Госдума РФВячеслав ВолодинИранВ мире
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