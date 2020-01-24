В Туле госпитализировали с инфекцией двух студенток из Китая

ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали в инфекционное отделение тульской больницы двух китайских студенток местного университета, по данным Роспотребнадзора, у них обычный грипп.
"Вечером 23 января 2020 года зарегистрированы случаи острой респираторной инфекции у двух иностранных студенток ТГПУ им. Л.Н. Толстого... Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение, проведено их лабораторное обследование на базе лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.
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По данным ведомства, причиной заболевания студенток стал вирус гриппа В, который "традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания".
В связи со случившимся врачи осмотрят всех студентов на территории студенческого общежития ТГПУ имени Л.Н. Толстого и будут контролировать состояние их здоровья.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.