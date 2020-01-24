В Туле госпитализировали с инфекцией двух студенток из Китая

ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Врачи госпитализировали в инфекционное отделение тульской больницы двух китайских студенток местного университета, по данным Врачи госпитализировали в инфекционное отделение тульской больницы двух китайских студенток местного университета, по данным Роспотребнадзора , у них обычный грипп.

"Вечером 23 января 2020 года зарегистрированы случаи острой респираторной инфекции у двух иностранных студенток ТГПУ им. Л.Н. Толстого... Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение, проведено их лабораторное обследование на базе лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, причиной заболевания студенток стал вирус гриппа В, который "традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания".

Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб региона, обе студентки из Китая , одна из них недавно приехала в Тулу из этой страны.

В связи со случившимся врачи осмотрят всех студентов на территории студенческого общежития ТГПУ имени Л.Н. Толстого и будут контролировать состояние их здоровья.