Белоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ , заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

"Мы начали тестировать эти маршруты (поставок нефти, альтернативной российской – ред.), хотим посмотреть, что получится на самом деле, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", - заявил Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Завод газетной бумаги" в Шклове. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik Беларусь.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск не отказывается от поставок нефти из РФ как таковых. "Мы не отказываемся от этой (российской – ред.) нефти. Но таким образом (через поиск альтернативных маршрутов - ред.) произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что каждый год перед новым годом Белоруссии приходится "стоять на коленях и вымаливать" у России сырье. Лукашенко подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Белоруссия будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Он напомнил, что один из маршрутов альтернативной поставки - через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме, продолжил Лукашенко. Третье направление, добавил он, также уже опробовано ранее: речь идет о поставках через Украину с Черного моря. Лукашенко отметил, что если сейчас не решить вопрос о диверсификации поставок нефти в республику, то через два года придется вообще "бешеными темпами" это реализовывать.