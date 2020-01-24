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McDonald's приостановила работу в пяти городах провинции Хубэй
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РИА Новости

McDonald's приостановила работу в пяти городах провинции Хубэй

14:16 24.01.2020 (обновлено: 14:24 24.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс
© РИА Новости / Владимир Песня
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Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с пятницы приостановила деятельность в пяти городах китайской провинции Хубэй, где началась вспышка нового коронавируса, сообщило агентство Рейтер.
"Она (компания - ред.) приостановила работу в пяти городах китайской провинции Хубэй, центре вспышки вируса, с 24 января", - сообщило агентство со ссылкой на китайское подразделение McDonald's.
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По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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