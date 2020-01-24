McDonald's приостановила работу в пяти городах провинции Хубэй

"Она (компания - ред.) приостановила работу в пяти городах китайской провинции Хубэй, центре вспышки вируса, с 24 января", - сообщило агентство со ссылкой на китайское подразделение McDonald's.

По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.