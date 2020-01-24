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На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути
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РИА Новости

На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути

14:13 24.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции и прокуратуры Ровенской области после оперативной закупки задержали мужчину, продавшего почти 60 килограммов ртути, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины.
"Установлено, что 45-летний уроженец Ровенского района, житель Ровно, на территории автостоянки возле автостанции сбыл почти 60 килограммов ртути. За "товар" мужчина получил 50 тысяч гривен (2 тысячи долларов - ред.) и 20 тысяч долларов США", - сообщается на сайте полиции.
Жителя областного центра следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о предоставлении ему статуса подозреваемого в совершении преступления. Также будет готовиться ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По факту незаконного сбыта особо опасного ядовитого вещества в больших размерах продолжается досудебное расследование в уголовном деле, в рамках которого устанавливаются лица, причастные к преступлению, а также происхождение ртути. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
Очерк
Осторожно, ртуть! Как устранить ущерб от вредного производства
2 января, 17:50
051101
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Ровенский районКиевУкраинаВ мире
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