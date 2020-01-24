На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути

"Установлено, что 45-летний уроженец Ровенского района, житель Ровно, на территории автостоянки возле автостанции сбыл почти 60 килограммов ртути. За "товар" мужчина получил 50 тысяч гривен (2 тысячи долларов - ред.) и 20 тысяч долларов США", - сообщается на сайте полиции.

Жителя областного центра следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о предоставлении ему статуса подозреваемого в совершении преступления. Также будет готовиться ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту незаконного сбыта особо опасного ядовитого вещества в больших размерах продолжается досудебное расследование в уголовном деле, в рамках которого устанавливаются лица, причастные к преступлению, а также происхождение ртути. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.