Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста

ИЕРУСАЛИМ, 24 янв - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.

"Касательно трагедии Холокоста, я приготовил письмо, которое я бы хотел прочитать в Вашем присутствии. У меня есть три истории, которыми я бы хотел поделиться с Вами сейчас. Три истории о Холокосте и Второй Мировой войне" - сказал Зеленский.

Как рассказал президент Украины, первая история о мусульманке, которая была "директором детского сада в оккупированном нацистами Крыму, скрыла национальности детей, сделав вид, что они крымские татары, дала им татарские имена, научила обычаям и традициям, дала документы и медицинские сертификаты" и таким образом спасла 88 евреев.

Вторая история - о заключенном концлагеря. Им оказался украинский священник греко-каталитической церкви, спасавший евреев, выдавая им документы о крещении.

Еще одна история рассказывает о семье самого президента Украины. "История семьи, где были четыре брата. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста, они были расстреляны нацистскими оккупантами на Украине. Четвертый брат был на фронте, вернулся живым... Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год - внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами", - сказал Зеленский.

Письмо с историями Зеленский передал Нетаньяху.

Также в пятницу утром президент Израиля Реувен Ривлин провёл встречу с Зеленским.

"Рад приветствовать президента Украины, который принял мое приглашение на события к 75-летию освобождения "Аушвиц". Мы разделяем стремление обучать будущие поколения и бороться с теми, кто отрицает Холокост", - написал Ривлин в Twitter.

Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками в январе 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых прошла 23 января в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира.