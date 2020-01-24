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Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
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РИА Новости

Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста

14:10 24.01.2020 (обновлено: 14:30 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 24 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.
"Касательно трагедии Холокоста, я приготовил письмо, которое я бы хотел прочитать в Вашем присутствии. У меня есть три истории, которыми я бы хотел поделиться с Вами сейчас. Три истории о Холокосте и Второй Мировой войне" - сказал Зеленский.
Как рассказал президент Украины, первая история о мусульманке, которая была "директором детского сада в оккупированном нацистами Крыму, скрыла национальности детей, сделав вид, что они крымские татары, дала им татарские имена, научила обычаям и традициям, дала документы и медицинские сертификаты" и таким образом спасла 88 евреев.
Вторая история - о заключенном концлагеря. Им оказался украинский священник греко-каталитической церкви, спасавший евреев, выдавая им документы о крещении.
Еще одна история рассказывает о семье самого президента Украины. "История семьи, где были четыре брата. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста, они были расстреляны нацистскими оккупантами на Украине. Четвертый брат был на фронте, вернулся живым... Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год - внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами", - сказал Зеленский.
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Письмо с историями Зеленский передал Нетаньяху.
Также в пятницу утром президент Израиля Реувен Ривлин провёл встречу с Зеленским.
"Рад приветствовать президента Украины, который принял мое приглашение на события к 75-летию освобождения "Аушвиц". Мы разделяем стремление обучать будущие поколения и бороться с теми, кто отрицает Холокост", - написал Ривлин в Twitter.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками в январе 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых прошла 23 января в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира.
Зеленский находится с рабочим визитом Израиле. Ранее он сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
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Реувен РивлинВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИерусалимКрымИзраильВ мире
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