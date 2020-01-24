Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом

Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
"В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), авиационные власти КНР 23 января 2020 года уведомили все заинтересованные авиакомпании о необходимости внимательно следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань и обратно", - сказал источник.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.