Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T14:25+0300
https://ria.ru/20200124/1563825780.html
Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/24/1563822486_0:0:2967:1670_1036x0_80_0_0_025a3a00efcb4caca002d285ea0f9f27.jpg
РИА Новости

Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом

14:04 24.01.2020 (обновлено: 14:25 24.01.2020)
623
© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Авиавласти КНР из-за риска распространения коронавируса уведомили все заинтересованные авиакомпании о необходимости внимательно следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань и обратно, сообщил РИА Новости источник в российских авиакругах.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Владивостока
Вчера, 12:41
Тревожность растет. Дипломаты советуют воздержаться от поездок в КНР
"В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), авиационные власти КНР 23 января 2020 года уведомили все заинтересованные авиакомпании о необходимости внимательно следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань и обратно", - сказал источник.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
Вчера, 08:00
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
012000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Рекомендуем
В Центральном госпитале города Ухань
Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
Логотип корпорации Макдоналдс
McDonald's приостановила работу в пяти городах провинции Хубэй
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом
Врач
В Туле госпитализировали с инфекцией двух студенток из Китая
Китай
ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с новым вирусом
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Судебно-медицинский эксперт
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая
Пассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока
Роспотребнадзор рассказал об оснащении для выявления коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Россияне вправе отказываться от туров в Китай, заявили в Ростуризме
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Число заразившихся новым коронавирусом в Пекине достигло 34 человек
Китай
В провинции Хубэй объявили наивысший уровень реагирования на ЧС
В аэропорту
Эксперт оценила вероятность проникновения нового коронавируса в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
01:50В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
Лента новостейМолния