В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры

"Днем 23 января между двумя жителями Урванского района, находящими на стоянке около одного из магазинов в селении Псыгансу, возникла ссора, в ходе которой один из мужчин достал из своей автомашины охотничье ружье и произвел три хаотичных выстрела в сторону оппонента. Одна из пуль попала в голень оппонента", - говорится в сообщении.