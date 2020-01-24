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В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
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РИА Новости

В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры

13:59 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НАЛЬЧИК, 24 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали в Урванском районе республики местного жителя, который после ссоры ранил из ружья своего оппонента, сообщает региональное МВД.
"Днем 23 января между двумя жителями Урванского района, находящими на стоянке около одного из магазинов в селении Псыгансу, возникла ссора, в ходе которой один из мужчин достал из своей автомашины охотничье ружье и произвел три хаотичных выстрела в сторону оппонента. Одна из пуль попала в голень оппонента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрелявший мужчина с места происшествия скрылся, а раненого доставили в медицинское учреждение.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Урванскому району задержали подозреваемого - 44-летнего жителя Псыгансу", - уточняет МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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МВД РФНальчикУрванский районРоссияПроисшествия
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