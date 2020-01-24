Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.

Самолет авиакомпании "Татарстан", следовавший из московского аэропорта "Домодедово", 17 ноября 2013 года разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту: шесть членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей.

"Уголовное дело и уголовное преследование прекращены в связи с истечением сроков давности", - сказал представитель суда.

Обвинение было предъявлено бывшему заместителю генерального директора авиакомпании Валерию Портнову и заместителю директора летной службы (шеф-пилот) Виктору Фомину, которые обвинялись в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, экс-руководителя Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов, допущенный к полетам на основании фальсифицированных документов, и второй пилот Виктор Гуцул, не владевший достаточными практическими знаниями и опытом, не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к катастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью.