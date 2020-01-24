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Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
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РИА Новости

Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

13:58 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвиакатасторофа в Казани
Авиакатасторофа в Казани
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
Самолет авиакомпании "Татарстан", следовавший из московского аэропорта "Домодедово", 17 ноября 2013 года разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту: шесть членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей.
"Уголовное дело и уголовное преследование прекращены в связи с истечением сроков давности", - сказал представитель суда.
Обвинение было предъявлено бывшему заместителю генерального директора авиакомпании Валерию Портнову и заместителю директора летной службы (шеф-пилот) Виктору Фомину, которые обвинялись в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, экс-руководителя Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
По данным следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов, допущенный к полетам на основании фальсифицированных документов, и второй пилот Виктор Гуцул, не владевший достаточными практическими знаниями и опытом, не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к катастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью.
Как полагает следствие, Портнов направил в 2009 году поддельные документы в отношении Салихова в Татарское межрегиональное управление Росавиации. Умаров не проверил подлинность свидетельства пилота, что позволило бы выявить факт его отсутствия. Таким образом, Салихов, не имея базовых знаний и опыта, стал работать пилотом воздушного судна. Кроме того, считает следствие, в процессе работы Портнов и Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна. С марта 2012 года Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.
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Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани (2013)Boeing 737РосавиацияДомодедово (аэропорт)ТатарстанКазаньПроисшествия
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