Не верю! Китайская эпидемия, миллиард в лотерею, фейки о пропаже детей

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2:12 "Ходят слухи, что заболевших гораздо больше": что происходит в Китае, и кому выгодна паника вокруг эпидемии
6:30 "Chyort ego znaet” - спекуляции и сценарии в СМИ о будущем российской власти
9:36 "Хоккейная клюшка" – фейк? Спорный график глобального потепления
13:36 "Пропал ребенок. Срочно репост!": кто запускает сообщения о мнимых исчезновениях детей
18:54 Как выиграть в лотерею миллиард (и можно ли смошенничать)?
Подкаст "Не верю!" выходит по пятницам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эксперты эпизода Андрей Ромашков, Ксения Кнорре-Дмитриева, Виталий Зверев.
Монтаж Андрея Темнова
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