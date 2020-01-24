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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-01-24T14:00+0300
https://ria.ru/20200124/1563825222.html
Не верю! Китайская эпидемия, миллиард в лотерею, фейки о пропаже детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/50/1563825082_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_23a26538a74d431c1e22f08cd380fd3e.jpg
РИА Новости

Не верю! Китайская эпидемия, миллиард в лотерею, фейки о пропаже детей

14:00 24.01.2020
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Не верю!
Не верю! Китайская эпидемия, миллиард в лотерею, фейки о пропаже детей
Вчера, 14:00
Кто зарабатывает на панике вокруг эпидемий и новых вирусов? Как часто сообщения об исчезновении детей – фейки? Кто выиграл миллиард в лотерее - везучая пенсионерка или подставное лицо? Почему ведутся споры о самом главном графике, подтверждающем глобальное потепление? И как зарубежные СМИ обсуждают послание Путина и вопрос 2024 года?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2:12 "Ходят слухи, что заболевших гораздо больше": что происходит в Китае, и кому выгодна паника вокруг эпидемии
6:30 "Chyort ego znaet” - спекуляции и сценарии в СМИ о будущем российской власти
9:36 "Хоккейная клюшка" – фейк? Спорный график глобального потепления
13:36 "Пропал ребенок. Срочно репост!": кто запускает сообщения о мнимых исчезновениях детей
18:54 Как выиграть в лотерею миллиард (и можно ли смошенничать)?
Подкаст "Не верю!" выходит по пятницам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эксперты эпизода Андрей Ромашков, Ксения Кнорре-Дмитриева, Виталий Зверев.
Монтаж Андрея Темнова
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