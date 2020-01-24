Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-24T14:05+0300
https://ria.ru/20200124/1563825172.html
В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155263/69/1552636975_0:334:3047:2048_1036x0_80_0_0_3624a143e1acf6b6e60c1c007ddb9946.jpg
РИА Новости

В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов

14:03 24.01.2020 (обновлено: 14:05 24.01.2020)
482
© AFP 2019 / Tang Chhin SothyСотрудники полиции Камбоджи
Сотрудники полиции Камбоджи
© AFP 2019 / Tang Chhin Sothy
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Камбодже в провинции Кампонгтхом полиция обнаружила 27-летнего гражданина России со следами побоев, сообщает Khmer Times.
Полиция заявила, что его зовут Антон. По данным сотрудников правоохранительных органов, россиянин был похищен в районе города Кампот двумя согражданами и избит.
Потерпевший сообщил, что у него якобы похитили две тысячи долларов и мобильный телефон.
Подозреваемые, по информации полиции, бросили жертву у национальной дороги, опасаясь, что она может умереть.
Россиянин был найден без документов и доставлен в больницу провинции для лечения.
Скорая помощь в Таиланде
14 января, 13:16Туризм
СМИ: в Таиланде впал в кому российский турист
165380
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКамбоджа
Рекомендуем
Полицейский
В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле
В Ярославле один человек погиб при столкновении двух автобусов
Игналинская атомная электростанция. Фото 1986 года.
Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
Полицейский
В Крыму ищут грабителя, который при налете подвернул ногу
Статуя Фемиды
В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
Сотрудники Украинской полиции
На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после смерти нижегородца с болезнью Фабри
Быстрое питание
В Египте ребенок съел лапшу быстрого приготовления и умер
Сотрудник полиции
В Красноярске обнаружили порностудию, где снимали несовершеннолетних
Кадры обнаружения схрона со взрывчаткой в Крыму
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
01:50В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
01:47В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Лента новостейМолния