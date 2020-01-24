В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Камбодже в провинции Кампонгтхом полиция обнаружила 27-летнего гражданина России со следами побоев, В Камбодже в провинции Кампонгтхом полиция обнаружила 27-летнего гражданина России со следами побоев, сообщает Khmer Times.

Полиция заявила, что его зовут Антон. По данным сотрудников правоохранительных органов, россиянин был похищен в районе города Кампот двумя согражданами и избит.

Потерпевший сообщил, что у него якобы похитили две тысячи долларов и мобильный телефон.

Подозреваемые, по информации полиции, бросили жертву у национальной дороги, опасаясь, что она может умереть.