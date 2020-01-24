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ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
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РИА Новости

ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю

13:56 24.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Семнадцатого января в ЛНР заявили, что украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе.
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"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, обстрелы велись в направлении двух населенных пунктов ЛНР. "Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 93 бригады ВСУ", - дополнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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