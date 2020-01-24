Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва остается для Минска главным союзником, он рассчитывает, что РФ "образумится" и вернется к "нормальным отношениям" с республикой.

Как передает в пятницу агенство Sputnik Беларусь , такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики.

"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в двух странах, сложить и поделить пополам. "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях, и конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - сказал белорусский лидер.

При этом он считает, что из-за сложившейся в отношениях с РФ ситуации переживать не стоит, поскольку Минск отлично взаимодействует со многими государствами. "Всякое мы переживали… Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения (с Россией – ред.). Если этого старший брат хочет", - добавил Лукашенко.