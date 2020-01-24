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Союзное государство
2020-01-24T13:52+0300
https://ria.ru/20200124/1563824891.html
Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
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РИА Новости

Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко

13:52 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва остается для Минска главным союзником, он рассчитывает, что РФ "образумится" и вернется к "нормальным отношениям" с республикой.
Как передает в пятницу агенство Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики.
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"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что это не значит взять все, что есть в двух странах, сложить и поделить пополам. "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях, и конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - сказал белорусский лидер.
При этом он считает, что из-за сложившейся в отношениях с РФ ситуации переживать не стоит, поскольку Минск отлично взаимодействует со многими государствами. "Всякое мы переживали… Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения (с Россией – ред.). Если этого старший брат хочет", - добавил Лукашенко.
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Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонные беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако к настоящему времени основательных договоренностей по поставкам сырья в республику стороны все еще не достигли. С учетом этого Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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