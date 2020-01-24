В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов

Отмечается, что январь в Москве считается самым холодным месяцем года, его среднемесячная температура составляет минус 9.3 градуса, но в последние тридцать лет он " лишь дважды отважился на морозы, четыре раза соответствовал сезону, а все остальные январи были теплыми". Самым теплым январем с начала инструментальных наблюдений над московской погодой, то есть с 1879 года считается январь 2007 года, когда средняя за месяц температура оказалась всего минус 1.7 градусов, что на 7.6 градусов выше нормы.