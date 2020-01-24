В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Средняя температура января текущего года в Москве выше нормы на рекордные 10 градусов, скорее всего, этот январь станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице, сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что январь в Москве считается самым холодным месяцем года, его среднемесячная температура составляет минус 9.3 градуса, но в последние тридцать лет он " лишь дважды отважился на морозы, четыре раза соответствовал сезону, а все остальные январи были теплыми". Самым теплым январем с начала инструментальных наблюдений над московской погодой, то есть с 1879 года считается январь 2007 года, когда средняя за месяц температура оказалась всего минус 1.7 градусов, что на 7.6 градусов выше нормы.
"В 2007 году средняя за месяц температура оказалась всего -1.7 градусов, что на 7.6 градусов выше нормы. Январь текущего года, скорее всего, сменит его на почетном пьедестале. Ведь за истекшие дни месяца средняя температура опережает норму на 10 градусов", - говорится в сообщении.