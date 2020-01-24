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В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
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РИА Новости

В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов

13:50 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМанежная площадь в Москве
Манежная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Манежная площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Средняя температура января текущего года в Москве выше нормы на рекордные 10 градусов, скорее всего, этот январь станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице, сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что январь в Москве считается самым холодным месяцем года, его среднемесячная температура составляет минус 9.3 градуса, но в последние тридцать лет он " лишь дважды отважился на морозы, четыре раза соответствовал сезону, а все остальные январи были теплыми". Самым теплым январем с начала инструментальных наблюдений над московской погодой, то есть с 1879 года считается январь 2007 года, когда средняя за месяц температура оказалась всего минус 1.7 градусов, что на 7.6 градусов выше нормы.
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"В 2007 году средняя за месяц температура оказалась всего -1.7 градусов, что на 7.6 градусов выше нормы. Январь текущего года, скорее всего, сменит его на почетном пьедестале. Ведь за истекшие дни месяца средняя температура опережает норму на 10 градусов", - говорится в сообщении.
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