Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ

"Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международно-правовые обязательства и оставаться ответственным членом международного сообщества. Соответственно, поправки (в Конституцию – ред.) не затронут право гражданина РФ обращаться в случае необходимости в ЕСПЧ", - сказал сенатор.

Он отметил, что согласно поправкам, вносимым в статью 79 Конституции РФ, истолкование международных договоров, противоречащее Конституции РФ, не подлежит исполнению в Российской Федерации.

"Предлагаемая редакция поправок позволит обеспечить согласованное применение положений статей 4 (суверенитет и верховенство Конституции на всей территории РФ), 15 (Конституция РФ и международные договоры) и 79 (участие РФ в международных объединениях) Конституции РФ. Разрешение вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, относится к компетенции Конституционного суда", - сказал законодатель.

Сенатор отметил, что подобная практика имеет место в европейских государствах, например, ФРГ, Италии, Австрии, Великобритании.

"Признавая объективную необходимость деятельности ЕСПЧ по выявлению недостатков в законодательстве, мы должны обеспечивать соблюдение Конституции РФ", - подчеркнул Клишас.

В случае принятия поправок, в частности, решения ЕСПЧ будут исполняться с учетом следующего: "меры индивидуального характера, а именно выплаты гражданам и пересмотр решений в их отношении будут приниматься в обычном порядке", сказал сенатор.

Он добавил, что меры общего характера в части приведения положений российского законодательства в соответствие с толкованием ЕСПЧ будут приниматься в зависимости от следующих обстоятельств.

"Если толкование ЕСПЧ не противоречит Конституции, то необходимые изменения в законодательство вносятся в установленном порядке. Если толкование ЕСПЧ противоречит Конституции, то уполномоченные органы вправе обратиться в Конституционный суд для рассмотрения вопроса о возможности исполнения решения ЕСПЧ", - пояснил Клишас.

По его словам, Конституционный суд рассматривает соответствующий запрос и принимает решение о возможности или невозможности исполнения решения ЕСПЧ, содержащего противоречащего конституции толкования международного договора.

"Решение Конституционного суда является обязательным для граждан, организаций, органов публичной власти. Такое решение не исключает право законодателя подготовить и рассмотреть необходимые изменения, позволяющие исполнить решение ЕСПЧ в части, не противоречащей конституции", - отметил парламентарий.

Законодатель подчеркнул, что такая практика является обоснованной, поскольку Москва вправе рассчитывать на толкование международных договоров в том понимании, которое было на момент их подписания. Россия не вправе заключать международные договоры, противоречащие Конституции РФ.

"Однако имеют место случаи, когда толкование международного договора вступает в противоречие с Конституцией РФ. В частности, такая практика встречается в деятельности ЕСПЧ, несмотря на его субсидиарную роль в системе защиты прав", - сказал Клишас.