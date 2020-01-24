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Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
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РИА Новости

Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ

13:50 24.01.2020 (обновлено: 14:25 24.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Предлагаемая поправка в Конституцию не затронет право гражданина обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости в пятницу глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Андрей Клишас.
"Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международно-правовые обязательства и оставаться ответственным членом международного сообщества. Соответственно, поправки (в Конституцию – ред.) не затронут право гражданина РФ обращаться в случае необходимости в ЕСПЧ", - сказал сенатор.
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Он отметил, что согласно поправкам, вносимым в статью 79 Конституции РФ, истолкование международных договоров, противоречащее Конституции РФ, не подлежит исполнению в Российской Федерации.
"Предлагаемая редакция поправок позволит обеспечить согласованное применение положений статей 4 (суверенитет и верховенство Конституции на всей территории РФ), 15 (Конституция РФ и международные договоры) и 79 (участие РФ в международных объединениях) Конституции РФ. Разрешение вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, относится к компетенции Конституционного суда", - сказал законодатель.
Сенатор отметил, что подобная практика имеет место в европейских государствах, например, ФРГ, Италии, Австрии, Великобритании.
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"Признавая объективную необходимость деятельности ЕСПЧ по выявлению недостатков в законодательстве, мы должны обеспечивать соблюдение Конституции РФ", - подчеркнул Клишас.
В случае принятия поправок, в частности, решения ЕСПЧ будут исполняться с учетом следующего: "меры индивидуального характера, а именно выплаты гражданам и пересмотр решений в их отношении будут приниматься в обычном порядке", сказал сенатор.
Он добавил, что меры общего характера в части приведения положений российского законодательства в соответствие с толкованием ЕСПЧ будут приниматься в зависимости от следующих обстоятельств.
"Если толкование ЕСПЧ не противоречит Конституции, то необходимые изменения в законодательство вносятся в установленном порядке. Если толкование ЕСПЧ противоречит Конституции, то уполномоченные органы вправе обратиться в Конституционный суд для рассмотрения вопроса о возможности исполнения решения ЕСПЧ", - пояснил Клишас.
По его словам, Конституционный суд рассматривает соответствующий запрос и принимает решение о возможности или невозможности исполнения решения ЕСПЧ, содержащего противоречащего конституции толкования международного договора.
Андрей Клишас
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"Решение Конституционного суда является обязательным для граждан, организаций, органов публичной власти. Такое решение не исключает право законодателя подготовить и рассмотреть необходимые изменения, позволяющие исполнить решение ЕСПЧ в части, не противоречащей конституции", - отметил парламентарий.
Законодатель подчеркнул, что такая практика является обоснованной, поскольку Москва вправе рассчитывать на толкование международных договоров в том понимании, которое было на момент их подписания. Россия не вправе заключать международные договоры, противоречащие Конституции РФ.
"Однако имеют место случаи, когда толкование международного договора вступает в противоречие с Конституцией РФ. В частности, такая практика встречается в деятельности ЕСПЧ, несмотря на его субсидиарную роль в системе защиты прав", - сказал Клишас.
Он отметил, что в последние годы "проявился кризис основных международных правозащитных институтов, оказавшихся неспособными адекватно и эффективно реагировать на массовые нарушения прав человека в условиях вооруженных конфликтов и политических кризисов (страны Ближнего Востока, Украина)". Правозащитная деятельность сильно политизирована, подчеркнул политик.
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Андрей КлишасКонституция РФЕвропейский суд по правам человекаРоссияОбщество
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