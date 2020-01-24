Лоза рассказал о конверте с "ядом"

По словам артиста, конверт воткнули в щель между дверью и косяком.
Открывать его он не собирается. И если в ближайшее время хозяин конверта не объявится, то артист его выбросит.
"Даже если там чек на огромную сумму (что вряд ли), лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре", — предположил Лоза.
Певец пояснил, что никто не знает, как конверт появился, — консьерж отходил на 15 минут.
Он также добавил, что не любит неожиданностей, отметив, что это свойство его характера.
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