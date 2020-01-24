Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-24T14:01+0300
https://ria.ru/20200124/1563824706.html
Лоза рассказал о конверте с "ядом"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155501/88/1555018825_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_73fb08a7639d294b281c96c4624c5f33.jpg
РИА Новости

Лоза рассказал о конверте с "ядом"

13:50 24.01.2020 (обновлено: 14:01 24.01.2020)
4656
© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певец Юрий Лоза рассказал в фейсбуке, что получил на днях странный конверт.
По словам артиста, конверт воткнули в щель между дверью и косяком.
Открывать его он не собирается. И если в ближайшее время хозяин конверта не объявится, то артист его выбросит.

"Даже если там чек на огромную сумму (что вряд ли), лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре", — предположил Лоза.

Певец пояснил, что никто не знает, как конверт появился, — консьерж отходил на 15 минут.
Он также добавил, что не любит неожиданностей, отметив, что это свойство его характера.
Кадр из телесериала Сваты
16 августа 2018, 14:09
Звезда сериала "Сваты" сообщила об угрозах от поклонника
15365106
Обсудить 4
КультураШоу-бизнесЮрий ЛозаМоскваРоссия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
Нерпы в Финском заливе
Кому аномально теплая погода мешает спать и размножаться
Это не больно: гости передачи Место встречи подрались в эфире НТВ
"Это не больно": гости передачи "Место встречи" подрались в эфире НТВ
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Умерла Алла Левушкина – старейший хирург России
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле. 23 января 2020
Пенс на форуме в Израиле поприветствовал Путина
Наталья Поклонская
Поклонская предложила ООН составить "список исторических негодяев"
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Население России сокращается второй год подряд
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
В Минприроды создадут отдел, который займется приютами для животных
Вице-президент США Майк Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку
Актер Тиль Швайгер
Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ
Глава Заволжского района Наиль Юмакулов и житель Ульяновска Фарид Мефтахов, спасший трехлетнего мальчика из горящего дома
Житель Ульяновска спас трехлетнего мальчика из горящего дома
Руководитель фракции Справедливая Россия в Госдуме Сергей Миронов
Миронов предложил провести "кредитную амнистию"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
01:50Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
01:50В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
01:47В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Лента новостейМолния