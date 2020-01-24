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Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
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РИА Новости

Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"

13:49 24.01.2020 (обновлено: 14:33 24.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года после принятия такого решения.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - заявил Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Завод газетной бумаги" в Шклове. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik Белоруссия.

"В переговорах с президентом (России – ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что не хочет быть последним президентом Белоруссии. "Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил Лукашенко.
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SputnikАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
В последний месяц Лукашенко всё больше и больше мне напоминает Зеленского. Если не профессионализмом хохмача, то уж уровнем мышления точно...
24 января, 13:56
Владимир Белогорский
1300111
"...Мы своими руками и мозгами..."- деньгами из РФ построили и заработали. Все научились - перепродавать нефть и креветки
24 января, 14:05
llevone2017
710003
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