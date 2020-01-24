Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - заявил Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Завод газетной бумаги" в Шклове. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik Белоруссия .

"В переговорах с президентом (России – ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что не хочет быть последним президентом Белоруссии. "Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил Лукашенко.