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В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
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РИА Новости

В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса

13:47 24.01.2020 (обновлено: 14:59 24.01.2020)
1333
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля введены в Воронежской области из-за коронавируса, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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"С целью недопущения завозов и распространения инфекционных болезней, в частности, новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в 3 пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В частности, дополнительные меры введены в международном аэропорте "Воронеж" и пропускных пунктах "Бугаевка" и "Новобелая" на границе с Украиной.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами", - информирует управление ведомства.
Продажа ингредиентов для традиционной китайской косметики и лекарств на рынке в Гонконге
23 января, 12:47
Установлен первоисточник нового коронавируса из Китая
111001
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорВоронежская областьКитайУхань
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