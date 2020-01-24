В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса

ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля введены в Дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля введены в Воронежской области из-за коронавируса, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по региону.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

"С целью недопущения завозов и распространения инфекционных болезней, в частности, новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в 3 пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, дополнительные меры введены в международном аэропорте "Воронеж" и пропускных пунктах "Бугаевка" и "Новобелая" на границе с Украиной.