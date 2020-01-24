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Религия и мировоззрение
2020-01-24T14:06+0300
https://ria.ru/20200124/1563824360.html
В Иерусалиме подожгли мечеть
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/48/1563824857_0:283:3072:2011_1036x0_80_0_0_bd2a4b11f9b603c495671003916cdecd.jpg
РИА Новости

В Иерусалиме подожгли мечеть

13:45 24.01.2020 (обновлено: 14:06 24.01.2020)
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© AFP 2019 / Ahmad GharabliПоследствия поджога мечети в Бейт-Сафафа, Иерусалим. 24 января 2020
Последствия поджога мечети в Бейт-Сафафа, Иерусалим. 24 января 2020
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
Последствия поджога мечети в Бейт-Сафафа, Иерусалим. 24 января 2020
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Неизвестные подожгли мечеть в районе Бейт Сафафа в Восточном Иерусалиме, оставив на стене надписи агрессивного содержания, сообщает израильская полиция.
"Было получено сообщение о граффити, найденном на внешней стене в районе Бейт Сафафа, кроме того, в расположенной по соседству мечети была подожжена комната. Полиция расследует инцидент, криминалисты собирают улики с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы израильской полиции.
В полиции отмечают, что зданию причинен незначительный ущерб.на почве ненависти.
© Фото : страница Palestinian Mission to the UK в TwitterПоследствия поджога мечети в Бейт-Сафафа, Иерусалим
Последствия поджога мечети в Бейт-Сафафа, Иерусалим
© Фото : страница Palestinian Mission to the UK в Twitter
Последствия поджога мечети в Бейт-Сафафа, Иерусалим
"Есть подозрение, что это так называемая акция "таг мехир". Это основная версия, которую мы проверяем", - заявил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
В полиции отмечают, что зданию причинён незначительный ущерб.
В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют "таг мехир" ("цена" в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты в Израиле, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.
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Религия и мировоззрениеИерусалимВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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