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В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
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РИА Новости

В Астраханской области завели уголовное дело на главу района

13:42 24.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Красноярского района Астраханской области, подозреваемого в превышении полномочий при переселении граждан из аварийного жилья, сообщает СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Красноярский район" Нургали Байтемирова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в информации.
По версии следствия, в декабре 2013 года в рамках федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" в селе Маячное была приобретена квартира для переселения граждан из аварийного жилого фонда.
"В 2015 году Нургали Байтемиров, являясь главой муниципального образования "Красноярский район", дал подчиненным сотрудникам незаконное указание о подготовке документов для передачи указанной квартиры своей знакомой с последующим правом приватизации. При этом жилье местной жительницы не было признано аварийным", - сказано в сообщении.
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Красноярский районРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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