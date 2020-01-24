В Астраханской области завели уголовное дело на главу района

По версии следствия, в декабре 2013 года в рамках федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" в селе Маячное была приобретена квартира для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

"В 2015 году Нургали Байтемиров, являясь главой муниципального образования "Красноярский район", дал подчиненным сотрудникам незаконное указание о подготовке документов для передачи указанной квартиры своей знакомой с последующим правом приватизации. При этом жилье местной жительницы не было признано аварийным", - сказано в сообщении.