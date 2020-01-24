На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Следствие в городе Североуральск Свердловской области проверяет информацию о нападении стаи собак на ребенка, сообщает СУСК по региону.
"Сегодня в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что в городе Североуральск стая собак напала на несовершеннолетнего ребенка. По данному сообщению в СМИ следственным отделом по городу Североуральск СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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Согласно имеющимся сведениям, при нападении животных ребенок травм не получил, у него повреждена лишь одежда, однако эту информацию еще будут проверять.
В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, а также лица, ответственные за контроль над безнадзорными животными, уточняет СУСК.