На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка

"Сегодня в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что в городе Североуральск стая собак напала на несовершеннолетнего ребенка. По данному сообщению в СМИ следственным отделом по городу Североуральск СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.