Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента

СУХУМ, 24 янв - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба подал заявление в Центризбирком республики на участие в президентских выборах, сообщили РИА Новости в ЦИК.
В пятницу днем Дзапшба заявил о намерении баллотироваться на пост президента республики. Он уверен, что сможет создать команду управленцев не по личным симпатиям, а по профессиональной пригодности. Дзапшба также сообщил, что является сторонником срочного принятия антикоррупционного закона до выборов главы Абхазии. Ранее о намерении баллотироваться также заявил лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания.
"Леонид Дзапшба подал заявление на участие в выборах в президенты Абхазии", - сказал представитель Центризбиркома.
Генерал-майор милиции Дзапшба в 2014 и 2019 годах уже баллотировался на пост президента Абхазии. Дважды экс-министр внутренних дел республики, ранее возглавлял Федерацию футбола Абхазии.
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Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней, а заканчивается за 40 дней до выборов. Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.