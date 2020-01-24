Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T13:31+0300
https://ria.ru/20200124/1563823489.html
Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
https://cdn25.img.ria.ru/images/156333/76/1563337633_0:303:3102:2048_1036x0_80_0_0_ac192ae11e4bab56d2f9137ca7f6dd1b.jpg
РИА Новости

Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента

13:31 24.01.2020
96
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание администрации президента Абхазии
Здание администрации президента Абхазии
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание администрации президента Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 24 янв - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба подал заявление в Центризбирком республики на участие в президентских выборах, сообщили РИА Новости в ЦИК.
В пятницу днем Дзапшба заявил о намерении баллотироваться на пост президента республики. Он уверен, что сможет создать команду управленцев не по личным симпатиям, а по профессиональной пригодности. Дзапшба также сообщил, что является сторонником срочного принятия антикоррупционного закона до выборов главы Абхазии. Ранее о намерении баллотироваться также заявил лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания.
"Леонид Дзапшба подал заявление на участие в выборах в президенты Абхазии", - сказал представитель Центризбиркома.
Генерал-майор милиции Дзапшба в 2014 и 2019 годах уже баллотировался на пост президента Абхазии. Дважды экс-министр внутренних дел республики, ранее возглавлял Федерацию футбола Абхазии.
Ситуация в Абхазии
13 января, 19:23
И.о. президента Абхазии назвал свои главные задачи
Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней, а заканчивается за 40 дней до выборов. Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
Вид на город Тбилиси
17 января, 00:42
В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
100000
Обсудить 0
Аслан БжанияМВД АбхазииЛеонид ДзапшбаАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле призвали "пятерку" Совбеза ООН подняться над разногласиями
Герман Греф
В Кремле высоко оценили работу Грефа
Туристка на снегоступах в Лапландском заповеднике
В российских заповедниках в этом году откроют полсотни новых экотроп
Последствия поджога мечети в Бейт-Сафафа, Иерусалим. 24 января 2020
В Иерусалиме подожгли мечеть
Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Тайипа Эрдогана во время официальной церемонии открытия нового кампуса Турецко-германского университета в Стамбуле, Турция. 24 января 2020
Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
Песков: Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский напомнил о проблеме отказов украинцам во въезде в Израиль
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
Александр Винник
В парижской больнице отказались комментировать информацию о Виннике
Алла Левушкина
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
Полицейский
В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
Лагерь сирийских беженцев
Более 950 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Белоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко
14:16СМИ: McDonald's приостановила работу в пяти городах провинции Хубэй
14:16Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
14:14Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ
14:13На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути
14:12Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
14:10Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
Лента новостейМолния