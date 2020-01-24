Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента

В пятницу днем Дзапшба заявил о намерении баллотироваться на пост президента республики. Он уверен, что сможет создать команду управленцев не по личным симпатиям, а по профессиональной пригодности. Дзапшба также сообщил, что является сторонником срочного принятия антикоррупционного закона до выборов главы Абхазии. Ранее о намерении баллотироваться также заявил лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания.

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней, а заканчивается за 40 дней до выборов. Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.