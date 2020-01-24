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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T13:32+0300
https://ria.ru/20200124/1563823426.html
Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
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РИА Новости

Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января

13:30 24.01.2020 (обновлено: 13:32 24.01.2020)
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что намерен посетить Дамаск 29 января.
"Я рассчитываю быть в Дамаске на следующей неделе в среду (29 января) и продолжить обсуждать с правительством (Сирии) все вопросы, о которых мы сегодня поговорим", - сказал Педерсен перед переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Вчера, 16:50Война в Сирии
Педерсен высоко оценил роль России по урегулированию ситуации в Сирии
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииГейр ПедерсенМИД РФСирияООНДамаск (город)В мире
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