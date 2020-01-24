В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение Решение Германии выделить на помощь блокадникам 12 миллионов евро можно только приветствовать, такие жесты заслуживают высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее стало известно, что ФРГ выделит 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч.

"Это можно только приветствовать, безусловно, но помня в первую очередь все-таки в первую очередь о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки ... со стороны нашего правительства, со стороны нашего руководства и нашей страны. Но, безусловно, подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия",- сказал Песков журналистам.