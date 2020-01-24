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В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
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РИА Новости

В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам

13:30 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение Германии выделить на помощь блокадникам 12 миллионов евро можно только приветствовать, такие жесты заслуживают высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что ФРГ выделит 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч.
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"Это можно только приветствовать, безусловно, но помня в первую очередь все-таки в первую очередь о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки ... со стороны нашего правительства, со стороны нашего руководства и нашей страны. Но, безусловно, подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия",- сказал Песков журналистам.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, Дорога жизни, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью сняли 27 января 1944 года. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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