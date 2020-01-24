Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Рязанской области.
"Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты", — говорится в тексте.
В Минздраве уточнили, что врач-хирург проработала в практическом здравоохранении 67 лет, закончив трудовую деятельность только в 2018 году.
За это время она провела более десяти тысяч операций.
11 февраля 2017, 12:09Более десяти тысяч операций и 68 лет стажа - старейший хирург в мире за работойАлла Ильинична Левушкина – старейший хирург не только России, но и всего мира. 89-летний врач, у которого за спиной 68 лет трудового стажа и более десяти тысяч операций, до сих ведет прием в поликлинике Рязани и проводит по четыре операции в день.
Как пояснила РИА Новости представитель Минздрава, Левушкина начала свою работу врачом санавиации, потом была хирургом, затем стала специализироваться на проктологии.
"Последние годы она уже не оперировала — возраст почтенный, она консультировала и проводила амбулаторный прием", — сказала собеседница агентства.
В 2015 году медик получила премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и и врач-хирург городской клинической больницы № 11 города Рязани Алла Левушкина во время церемонии вручения медицинской премии лучшим врачам России "Призвание"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и и врач-хирург городской клинической больницы № 11 города Рязани Алла Левушкина во время церемонии вручения медицинской премии лучшим врачам России "Призвание"
Прощание с Аллой Левушкиной состоится в субботу, 25 января, в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы № 11 в Рязани.